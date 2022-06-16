Представитель ВОЗ сообщила о диалоге с РФ по отслеживанию гепатита у детей

Вирус нового гепатита у детей в России выявлен не был, однако родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений, заявила «Известиям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мы в диалоге с Роспотребнадзором и Минздравом России. Ведется очень тщательное наблюдение за детьми, чтобы заметить, если такой синдром появится. Я не слышала, чтобы он был в России. Тем не менее надо, чтобы родители понимали, что это за болезнь, какие у нее симптомы. Они должны получать такую информацию от системы национального здравоохранения, чтобы иметь возможность сразу обращаться за помощью, быстро реагировать. Пока мы не знаем, что представляет из себя это заболевание. Слава богу, оно не так масштабно, хотя в нескольких странах цепочка заражений была достаточно длинной», — рассказала она.

Вуйнович выразила обеспокоенность тем, что в некоторых странах Европы гепатит обнаружили у детей до 16 лет, а некоторым даже понадобилась пересадка печени из-за тяжелого поражения органа. Новый гепатит практически не соответствует ни одному известному ранее инфекционному варианту — A, B, C, D. По словам представителя ВОЗ, есть несколько гипотез о его происхождении, одна из которых связывает тяжелое поражение печени у некоторых детей с аденовирусом.

8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 34 странах мира зафиксировали более 700 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей. Минимум 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, а в 10 случаях медики не смогли спасти жизни пациентов. При этом ни один из пяти вирусов, провоцирующих развитие гепатита, не был обнаружен в ходе обследования.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.