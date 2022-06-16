Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред США при НАТО обвинила Россию в нарушении договора с альянсом
Экономика
Банки стали выдавать больше потребкредитов
Экономика
Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен осенью
Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий среди россиян в июле
Наука
Частичное солнечное затмение увидят жители России в 2022 году
Общество
Вуйнович заявила о возможности признания «Спутника V» в Европе
Спорт
Боец ММА Магомедшарипов ушел из спорта из-за проблем со здоровьем
Общество
Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских удостоверений
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня
Экономика
Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens

Представитель ВОЗ сообщила о диалоге с РФ по отслеживанию гепатита у детей

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вирус нового гепатита у детей в России выявлен не был, однако родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений, заявила «Известиям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мы в диалоге с Роспотребнадзором и Минздравом России. Ведется очень тщательное наблюдение за детьми, чтобы заметить, если такой синдром появится. Я не слышала, чтобы он был в России. Тем не менее надо, чтобы родители понимали, что это за болезнь, какие у нее симптомы. Они должны получать такую информацию от системы национального здравоохранения, чтобы иметь возможность сразу обращаться за помощью, быстро реагировать. Пока мы не знаем, что представляет из себя это заболевание. Слава богу, оно не так масштабно, хотя в нескольких странах цепочка заражений была достаточно длинной», — рассказала она.

Детский ад: жертв «нового гепатита» может быть больше ожидаемого
Почему до сих пор не удалось выявить источник заражения опасной инфекцией и какие версии ее происхождения есть у ученых

Вуйнович выразила обеспокоенность тем, что в некоторых странах Европы гепатит обнаружили у детей до 16 лет, а некоторым даже понадобилась пересадка печени из-за тяжелого поражения органа. Новый гепатит практически не соответствует ни одному известному ранее инфекционному варианту — A, B, C, D. По словам представителя ВОЗ, есть несколько гипотез о его происхождении, одна из которых связывает тяжелое поражение печени у некоторых детей с аденовирусом.

8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 34 странах мира зафиксировали более 700 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей. Минимум 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, а в 10 случаях медики не смогли спасти жизни пациентов. При этом ни один из пяти вирусов, провоцирующих развитие гепатита, не был обнаружен в ходе обследования.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022