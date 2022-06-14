Пушилин предрек завершение спецоперации полной победой союзнических сил

Спецоперация в Донбассе закончится полнейшей победой союзнических сил. Об этом во вторник, 14 июня, заявил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

«Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений», — сказал Пушилин на совместном с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заседании рабочей группы по взаимодействию между Петербургом и Мариуполем.

Днем ранее лидер ДНР сообщил, что за сутки войсками коалиции уничтожены командный пункт вблизи подконтрольного украинским войскам села Мемрик и порядка 30 огневых точек ВСУ.

В тот же день после массированной атаки украинских боевиков на Донецк Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города. Также он добавил, что под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты республики.

В частности, ДНР просит Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения украинской артиллерии.

Ранее, 9 июня, депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что спецоперация России по защите Донбасса может завершится к концу 2022 года.

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

В этом же месяце глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что в Минобороны определили новые меры для ускорения спецоперации в Донбассе. Они позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров и продолжить спецоперацию в более ускоренном темпе. До этого Кадыров отмечал, что «Россия никогда не позволит, чтобы кто-то выиграл у нее борьбу».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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