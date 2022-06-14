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В Госдуме рассказали о возможности отозвать признание независимости трех стран

Депутат Федоров: Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров в интервью с радио Sputnik.

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«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — рассказал политик.

По его мнению, подобные меры необходимо применить также к другим странам постсоветского пространства, в отношении которых есть вопросы по правовым основаниям их выхода из Советского Союза и которые проявляют враждебность по отношению к России. При этом, подчеркнул Федоров, речь идет не о возвращении территорий, а об «устранении угроз» для РФ.

«Главнокомандующий определил, что у нас «красные линии» идут по границам НАТО 1997 года. Значит, нам нужно как минимум выдавить НАТО за границы бывшего Советского Союза. НАТО официально называет Россию своим врагом, соответственно, мы должны договариваться с альянсом, как говорил Владимир Владимирович, на принципах равной неделимой безопасности», — поясняет парламентарий.

По мнению Федорова, отзыв признания независимости этих стран может спровоцировать их исключение из НАТО, так как согласно пункту 6 устава НАТО спорные территории не могут входить в альянс.

«Для этого должны быть документы, правовые основания. Например, в Уставе НАТО есть пункт 6, по которому спорные территории не могут входить в альянс. Как только территории стран Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО», — заключил депутат.

8 июня Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.

Депутат считает, что постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР.

Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда прокомментировал инициативу Федорова, назвав ее сигналом Литве и другим странам Балтии об их политической неполноценности. Он также добавил, что решения по разделению территории СССР не были безупречными с юридической точки зрения. В них, по мнению Рекеды, преобладала фактическая, а не формальная сторона, позже закрепленная консенсусом между элитами в Москве и бывших союзных республиках, который был нарушен.

14 июня глава МИД Литвы в интервью с Foreign Policy выразил опасения Вильнюса по поводу внесенного Федоровым законопроекта. По его словам, несмотря на то, что инициатива об отзыве признания независимости Литвы исходит не от высших должностных лиц России, литовские власти воспринимают ее как прямую угрозу для страны.

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