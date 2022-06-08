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Госдуме предложили отозвать постановление СССР о независимости Литвы

В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы Госсоветом СССР
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Депутат Госдумы Евгений Федоров от партии «Единая Россия» внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года. Документ опубликован 8 июня в думской электронной базе.

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По мнению депутата, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР.

Федоров ссылается на поправки к Конституции РФ, отсылая к статье 67.1, согласно которой, «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории». Референдум от начала 1991 года показал желание народа страны сохранить единое государство, а создание Госсовета СССР первым президентом Михаилом Горбачевым было непредусмотренным действием с точки зрения Конституции СССР, несмотря на «переходный период» в истории страны.

Как продолжил парламентарий, на первом заседании Госсовета СССР под председательством Горбачева приняли постановление № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики».

«Соответствующие поправки в Конституцию СССР внесены не были», — объяснил Федоров свою позицию.

Кроме того, по его мнению, был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409- 1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В обосновании он указал, что в Литве проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения спорных вопросов.

В настоящее время Литва входит в список недружественных России стран.

1 июня кабмин Литвы опубликовал на своем сайте разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. Рекомендации помогут провести процедуры демонтажа в рамках правового поля страны.

11 мая департамент полиции при МВД Литвы сообщил, что вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. 8 мая также стало известно об актах вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны в городах Лаздияй и Шауляе.

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