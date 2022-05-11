В литовском Скуодасе осквернили памятник советским воинам

Вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в литовском городе Скуодас. Об этом 11 мая сообщил на своей странице в Twitter департамент полиции при МВД республики.

«В Скуодасе краской облит памятник на воинском захоронении», — отметили правоохранители.

На воинском кладбище в Скуодасе захоронены 1614 солдат и офицеров, павших осенью 1944 года при освобождении от гитлеровцев этой части Литвы, в том числе три Героя Советского Союза. Удалось идентифицировать останки только 880 погибших.

8 мая акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны совершены в нескольких городах Литвы. В Шауляе на площади с памятником на захоронении советских воинов развесили листы с символикой коммунистов и нацистов, а в Каунасе на двери здания православного прихода злоумышленники прикрепили бумагу с оскорбительными надписями.

25 апреля стало известно, что в Литве демонтируют два памятника советским солдатам в Кедайняйском районе.

19 апреля парламент Литвы запретил носить георгиевскую ленточку, а также демонстрировать символику Z и V.

Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской спецоперации.