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Памятники советским воинам осквернили в городах Литвы

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Акты вандализма в отношении памятников советским воинам— освободителям, участникам Великой Отечественной войны совершены в нескольких городах Литвы. Об этом в воскресенье, 8 мая, на своей странице в Twitter сообщил департамент полиции при МВД республики.

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«В районном центре Лаздияй красной краской был залит памятник на воинском кладбище», отметили правохранители.

В Шауляе на площади с памятником на захоронении советских воинов развесили листы с символикой коммунистов и нацистов, а в Каунасе на двери здания православного прихода неизвестные прикрепили бумагу с оскорбительными надписями.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидентов.

5 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что перед Днем Победы в странах Прибалтики происходит волна вандализма в отношении мемориалов, посвященных советским воинам. Так, 18 апреля в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат».

23 апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту очередного осквернения памятников советским воинам в Литве. В Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных был облит краской памятник жертвам среди военнопленных. А в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии.

10 апреля сообщалось, что полиция начала расследование актов вандализма, совершенных в отношении памятников советским воинам на местах захоронений в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района Литвы.

Согласно литовским законам, осквернение захоронения наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. На воинском кладбище Куркляя захоронен 221 боец Советской армии, в Шете — 236 солдат и офицеров, в том числе Герой Советского Союза Афанасий Лошаков.

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