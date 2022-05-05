Захарова заявила о волне вандализма в Прибалтике в преддверии Дня Победы

Перед Днем Победы в странах Прибалтики происходит волна вандализма в отношении мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В преддверии 9 мая в странах Прибалтики, где на государственном уровне восхваляются нацизм и коллаборационизм, культивируется почва для варварских действий в отношении советских мемориалов, заметно активизировались взрощенные за последние десятилетия тёмные силы пособников фашизма и их последователей. Решительно осуждаем подлые, совершаемые под покровом ночи, вылазки по осквернению воинских мемориалов. Расцениваем их как удар в спину в том числе потомкам борцов с коричневой чумой, среди которых, кстати, немало этнических латышей, литовцев и эстонцев. Сегодня они вынуждены молчать, опасаясь жестоких репрессий со стороны прибалтийских властей и спецслужб», — заявила Захарова.

Захарова также подчеркнула, что надругательства над памятниками происходят в странах, которые декларировали свою приверженность европейским ценностям при вступлении в Евросоюз, и раскритиковала Брюссель за упорное игнорирование разрушения мемориалов.

18 апреля в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памяти умерших.

11 апреля в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Монумент облили желтой и синей краской и вывели на нем букву Y.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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