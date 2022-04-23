СКР расследует осквернение памятников советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту очередного осквернения памятников советским воинам в Литве. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно имеющимся данным, в Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй испорчен краской памятник 16-й Литовской дивизии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела СКР установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.

10 апреля сообщалось, что полиция начала расследование актов вандализма, совершенных в отношении памятников советским воинам на местах захоронений в городе Шета Кедайнского района и в городе Куркляй Аникщяйского района.

Согласно литовским законам, осквернение захоронения наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. На воинском кладбище Куркляя захоронен 221 боец Советской армии, в Шете — 236 солдат и офицеров, в том числе Герой Советского Союза Афанасий Лошаков.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских войск, а также обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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