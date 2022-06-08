Эксперт объяснил предложение отозвать постановление о независимости Литвы

Внесенный в Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы Госсоветом СССР — это сигнал элитам стран Балтии об их политической неполноценности. Такое мнение в среду, 8 июня, выразил «Известиям» генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

«Это прежде всего повлияет на Литву психологически, политически и имиджево, потому что решения, которые принимались в 1990–1991 годах по разделению территории СССР, не были с юридической точки зрения безупречными, но фиксировали де-факто ситуацию, которая складывалась в отношениях между Москвой и союзными республиками. Тут других вариантов не было, потому что доминировала не юридическая, а фактическая сторона», — пояснил он.

Как отметил эксперт, затем все эти решения легитимизировались реальным положением дел, а также консенсусом между элитами как в Москве, так и в союзных республиках, добавив, что теперь этот консенсус нарушен.

«Это не значит, что Литва будет рассматриваться как часть СССР <…>, но это четкий сигнал литовским, а также латвийским и эстонским элитам, так как там аналогичная ситуация касательно того, что их государственность и суверенитет не рассматриваются полностью как законные», — подчеркнул Рекеда.

Эксперт уточнил, что внесение подобной инициативы — это сигнал о политической неполноценности стран Балтии с точки зрения государственности, которая сформировалась в 1990-е годы.

Ранее в этот день стало известно, что депутат Госдумы Евгений Федоров от партии «Единая Россия» внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.

По мнению депутата, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР.

В настоящее время Литва входит в список недружественных России стран.

1 июня кабмин Литвы опубликовал на своем сайте разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. Рекомендации помогут провести процедуры демонтажа в рамках правового поля страны.