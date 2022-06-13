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Песков рассказал о действии масочного режима в Кремле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Антикоронавирусные меры безопасности в отношении президента России Владимира Путина сохраняются, в Кремле действует масочный режим. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И, собственно, в Кремле и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим», — сказал он в интервью ТАСС.

18 мая Песков отмечал, что в отношении президента продолжают действовать особые правила и поэтому «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

Президент РФ прошел вакцинацию весной 2021 года. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

21 ноября стало известно, что Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Дмитрий Песков тогда уточнял, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации. 24 ноября глава государства сообщил, что иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. По его словам, через шесть месяцев после вакцинации у него упали титры антител и врачи порекомендовали ему пройти ревакцинацию.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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