Путин рассказал о падении титра антител через шесть месяцев после прививки

Президент России Владимир Путин рассказал, что через шесть месяцев после вакцинации от COVID-19 у него упали титры антител. Врачи порекомендовали российскому лидеру пройти ревакцинацию.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», — сообщил он на совещании в среду, 24 ноября.

Также глава государства сообщил, что иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. Помимо этого, Путин вновь призвал граждан прививаться от коронавируса, а также своевременно проходить ревакцинацию.

21 ноября стало известно, что Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

В тот же день российский лидер вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Как отметил вирусолог Анатолий Альтштейн, интраназальная вакцина от коронавируса практически не отличается от внутримышечной. Специалист подчеркнул, что испытание интраназальной вакцины президентом прорекламирует ее и повысит доверие россиян.

13 октября глава государства заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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