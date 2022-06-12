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Песков анонсировал участие иностранных лидеров в ПМЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие лидеры иностранных государств. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Песков уточнил, что участие в ПМЭФ примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, имена других президентов, которые станут гостями форума, он не назвал.

«Да, действительно, президент Токаев заявлял, что он будет принимать участие, и мы очень признательны нашим казахстанским друзьям, партнерам и союзникам за это участие. <…> Но что касается других участников — они тоже будут», — сообщил Песков ТАСС.

Официальный представитель Кремля уточнил, что речь идет именно об участниках на уровне глав правительства и государств.

«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», — уточнил он.

Кроме того, Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует на ПМЭФ встретиться с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают события спецоперации РФ на по защите Донбасса.

Пленарное заседание юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума с участим Путина состоится 17 июня.

Главная тема форума «Новый мир — новые возможности» отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами.

В работе форума примут участие 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, лидирующая позиция — у IT-сектора. Большая часть компаний будет представлена на уровне глав.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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