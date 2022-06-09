Россиянам дали рекомендации по покупке авиабилетов

Стоимость авиабилетов может меняться в зависимости от времени года, дня недели, срока, остающегося до даты вылета и других показателей. О том, как сэкономить на покупке билетов на самолет, «Известиям» рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

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В сервисе проанализировали, как менялась стоимость билета на самолет с вылетом в июне 2021 года по 10 наиболее популярным внутренним направлениям в зависимости от времени поиска. Оказалось, что дешевле всего стоили билеты с вылетом в июне, если пассажир искал их за 8–14 дней до полета (средняя цена на человека в одну сторону составила 2,8 тыс. рублей). Несильно дороже (2,82 тыс. рублей) стоил билет, приобретенный за 4–7 дней до поездки. Путешественникам, спонтанно решившим отправиться в полет в прошлом июне, то есть день в день, нужно было бы заплатить больше всего ― 4810 рублей.

Интересно, что при бронировании сильно заранее ― более чем за месяц ― экономить получается далеко не всегда.

Кроме того, на стоимость билета влияет и день недели, в который предполагается вылет. Дороже всего совершать перелеты в понедельник (средняя цена июня прошлого года ― 3,4 тыс.рублей), воскресенье (3,35 тыс. рублей) и пятницу (3,26 тыс. рублей). Наиболее выгодные предложения попадаются, если планировать отправление в среду (2,92 тыс. рублей), четверг (2,95 тыс. рублей) или во вторник (2,96 тыс. рублей). А средняя цена вылета в субботу в первый летний месяц прошлого года составляла 3,14 тыс. рублей.

При планировании полета на период праздников лучше всего не приобретать авиабилеты с отправлением в первый день выходных и возвращением в последний ― в эти даты спрос самый высокий.

«Мы всегда рекомендуем путешественникам, желающим сэкономить, быть более гибкими в плане выбора времени отправления и возвращения. Например, на День России, где нас ждут три выходных (с 11 по 13 июня) средняя цена билета из Москвы с вылетом 11 июня и возвращением обратно 13 июня ― 8,8 тыс. рублей. Но если рассмотреть вариант отправления 9 июня, а возвращения ― 12 июня, она сокращается до 8 тыс. рублей», — подчеркнула Шелехова.

Кроме того, сэкономить можно и отправляясь в полет в утренние или ночные часы. Как правило, рейсы, вылетающие после полуночи и до рассвета, предлагают билеты по наиболее привлекательным ценам. Однако учитывать стоит расходы на логистику: поездка на такси до аэропорта, ранее заселение в отель по прилете. Иногда небольшая переплата за билет может оказаться незначительной по сравнению с дополнительными расходами.

31 мая аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» отметили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, что по России в мае самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.

28 апреля руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. По словам главы ведомства, принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения.

7 апреля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны. Чернышенко подчеркнул, что сейчас наступает «эра ренессанса» для внутреннего туризма. По его словам, у России есть десятикратный потенциал для его развития.