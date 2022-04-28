В Ростуризме спрогнозировали рост числа отдыхающих внутри России на 20%

Более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. Об этом руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова сообщила в четверг, 28 апреля, в ходе брифинга.

«По нашим прогнозам, в этот высокий курортный сезон с мая по сентябрь в стране отдохнет более 31 млн туристов. Это если брать только классифицированные средства размещения. Это плюс 20% к показателям прошлого года» — сказала Догузова.

По словам главы ведомства, принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения, которые не подлежат классификации, передает агентство городских новостей «Москва».

Также она рассказала, что перевозка туристов на базе чартеров в Египет и Турцию может быть запущена с мая, в настоящее время ведется соответствующая работа.

Ростуризм работает не только над расширением регулярных перевозок, но и над запуском чартерных рейсов. Это необходимо для реализацией туроператорами объема накопленных обязательств.

Догузова напомнила, что помимо Египта и Турции россияне могут воспользоваться налаженным сообщением с ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Шри-Ланкой и Сейшелами. В планах также запуск прямого авиасообщения с Мальдивами во второй половине мая. Туристы могут направляться в страны СНГ: Азербайджан, Белоруссию, Узбекистан. В некоторые страны можно попасть с пересадками, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сказал в беседе с НСН, что пока большинство направлений выездного туризма недоступны для россиян, многие планируют летний отдых внутри страны. В качестве альтернативы привычному Черному морю с его многолюдными курортами можно рассмотреть Каспийское море, а также озеро Байкал и берега Волги.