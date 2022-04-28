Ростуризм начал работу по перевозкам на базе чартеров в Египет и Турцию

Перевозка туристов на базе чартеров в Египет и Турцию может быть запущена с мая, в настоящее время ведется соответствующая работа. Об этом 28 апреля рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе брифинга.

Как она напомнила, в настоящее время действует прямое авиасообщение со Стамбулом и рядом курортов Египта.

«Вместе с тем объемы пока недостаточны», — отметила Догузова.

Ростуризм работает над расширением не только регулярных перевозок, но и запуском чартерных рейсов. Это необходимо для реализацией туроператорами объема накопленных обязательств.

15 апреля Догузова поделилась планами Ростуризма о том, что российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты в ближайшее время. Она рассказала, что обсудила вопрос подготовки к запуску туристического сезона с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани.

Как он уточнил, авиакомпания EgyptAir возобновила рейсы между Россией и Египтом.

13 апреля глава Ростуризма рассказала, что чартерные программы для туристов запланированы на лето почти во все федеральные округа РФ. Они позволят отправиться в путешествие в 1,5–2 раза дешевле рыночной стоимости, повысят связанность регионов и их инвестиционную привлекательность, уточнила глава агентства.

В апреле уже заработала программа чартеров в Татарстан и продолжится выполнение чартерных рейсов в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай и Дальний Восток.

2 и 3 апреля две российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполнили рейсы в Египет и обратно. Таким образом, после месячной паузы курорты страны вновь начали заполняться российскими туристами.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.