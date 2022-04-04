В Египет вновь начали летать российские авиакомпании

Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает TourDom.

Так, в ночь на 3 апреля авиакомпания «Азимут» выполнила рейс по маршруту Минеральные Воды — Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100.

По данным Flightradar24, полет продолжался 3,5 часа. После самолет вернулся обратно в Минводы. Отмечается, что в течение воскресенья авиакомпания успела слетать также в Тель-Авив и обратно.

По информации портала, на этом самолете в Шарм-эш-Шейх прилетело много самостоятельных туристов. Также сообщается, что организаторы программы планируют летать в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля «Азимут» начнет полеты из Минеральных Вод в Хургаду по средам и субботам.

Вечером в субботу из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс авиакомпании Red Wings на самолете иностранного производства Boeing 777-200 по заказу туроператора «Библио-Глобус». Самолет благополучно выполнил обратный рейс в Жуковский, а утром в воскресенье вновь принял новых пассажиров и слетал в Хургаду.

Таким образом, после месячной паузы курорты Египта вновь начали заполняться российскими туристами.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Тогда Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости республик.

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