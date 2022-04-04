Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Политика
В СФ предупредили Польшу о зеркальном ответе на возможные санкции против членов ЕР
Авто
Новые автомобили в России подорожали за март на 40%
Мир
Лавров обвинил Запад в спекуляциях на гуманитарных вопросах на Украине
Мир
Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Туризм
Норвегия с 4 апреля возобновит выдачу нетуристических виз россиянам
Экономика
Минтранс поможет вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы
Политика
Правительство поддержало законопроект о наказании за исполнение санкций в РФ
Туризм
В Египет вновь начали летать российские авиакомпании
Общество
Пробки на дорогах Москвы могут достичь 7 баллов вечером 4 апреля
Общество
СК расследует нападение на участников акции в поддержку РФ в Греции
Сюжет:

В Египет вновь начали летать российские авиакомпании

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает TourDom.

Простоя объяснение: Royal Flight первая в России прекратила все полеты
Какие планы у других чартерных перевозчиков

Так, в ночь на 3 апреля авиакомпания «Азимут» выполнила рейс по маршруту Минеральные Воды — Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100.

По данным Flightradar24, полет продолжался 3,5 часа. После самолет вернулся обратно в Минводы. Отмечается, что в течение воскресенья авиакомпания успела слетать также в Тель-Авив и обратно.

По информации портала, на этом самолете в Шарм-эш-Шейх прилетело много самостоятельных туристов. Также сообщается, что организаторы программы планируют летать в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля «Азимут» начнет полеты из Минеральных Вод в Хургаду по средам и субботам.

Вечером в субботу из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс авиакомпании Red Wings на самолете иностранного производства Boeing 777-200 по заказу туроператора «Библио-Глобус». Самолет благополучно выполнил обратный рейс в Жуковский, а утром в воскресенье вновь принял новых пассажиров и слетал в Хургаду.

Таким образом, после месячной паузы курорты Египта вновь начали заполняться российскими туристами.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Тогда Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022