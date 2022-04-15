Глава Ростуризма рассчитывает на скорое возобновление туров в Египет

Ростуризм рассчитывает, что российские туроператоры смогут начать постепенную реализацию туров на египетские курорты в ближайшее время. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова 15 апреля в своем Telegram-канале.

Глава ведомства обсудила вопрос подготовки к запуску туристического сезона с министром туризма и древностей Египта Халедом аль-Анани. Он проинформировал, что с сегодняшнего дня авиакомпания EgyptAir возобновляет рейсы между Россией и Египтом.

«Сегодня в Домодедово уже приземлился первый рейс EgyptAir из Каира. До конца апреля также планируется запустить рейсы из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Москву (предварительно прорабатывается по семь рейсов в неделю по каждому из направлений)», — отметила Догузова.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в Египте запустили электронную платформу для туристов, на которой они могут зарегистрировать свои сертификаты или тесты для ускорения прохождения процедур санитарного контроля. Отмечалось, что официально платформа поддерживает три языка: английский, арабский и русский.

До этого, 2 и 3 апреля, две российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполнили рейсы в Египет и обратно. Таким образом, после месячной паузы курорты страны вновь начали заполняться российскими туристами.

30 марта стало известно о планах египетского национального перевозчика EgyptAir возобновить с апреля рейсы по маршруту Каир–Москва. Авиакомпания приостанавливала полеты в столицу России в начале марта из-за отказа ряда европейских компаний страховать полеты в Москву.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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