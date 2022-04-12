Прямой эфир
Авто
КамАЗ в марте сократил выпуск машин на 7,5%
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом
Мир
В Германии спрогнозировали лишение доллара доминирующего положения из-за санкций
Культура
Константина Райкина уволили из Театральной школы его имени
Пресс-релизы
Бюст Юрия Гагарина был торжественно открыт в столице Камбоджи
Общество
Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на медосмотры
Мир
Источник сообщил о начале работы группы НАТО в Одессе
Мир
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Мир
Инфляция Германии в марте достигла исторического рекорда
Общество
В Москве сезон речной навигации откроется 24 апреля
Авто
ЦБ выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

В Египте облегчили процесс въезда туристов

В Египте запустили электронную платформу для ускорения регистрации туристов по COVID-19
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Египте запустили электронную платформу для туристов, на которой они могут зарегистрировать свои сертификаты или тесты для ускорения прохождения процедур санитарного контроля. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Взлетная погода: когда туристы отправятся в дружественные страны
И что пока осложняет восстановление этой отрасли

«На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус. По итогам заполнения анкеты и рассмотрения ее сотрудниками санитарного карантина туристу на почту придет QR-код», — рассказали в АТОР.

После этот QR-код необходимо сохранить в цифровом или распечатанном варианте и показать его представителям авиакомпаний у выхода на посадку в аэропорту перед вылетом в Египет, а также местным властям при въезде в страну.

Отмечается, что официально платформа поддерживает три языка: английский, арабский и русский.

Въехать в страну можно старым способом, заполнив бумажную анкету на борту самолета.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, две российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполнили рейсы в Египет и обратно. Это значит, что после месячной паузы курорты Египта вновь начали заполняться российскими туристами.

30 марта стало известно о планах египетского национального перевозчика EgyptAir возобновить с апреля рейсы по маршруту Каир–Москва. Авиакомпания приостанавливала полеты в столицу России в начале марта из-за отказа ряда европейских компаний страховать полеты в Москву.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Тогда Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022