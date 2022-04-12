В Египте облегчили процесс въезда туристов

В Египте запустили электронную платформу для туристов, на которой они могут зарегистрировать свои сертификаты или тесты для ускорения прохождения процедур санитарного контроля. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«На портале visitegypt.gov.eg не менее чем за два дня до начала поездки можно пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус. По итогам заполнения анкеты и рассмотрения ее сотрудниками санитарного карантина туристу на почту придет QR-код», — рассказали в АТОР.

После этот QR-код необходимо сохранить в цифровом или распечатанном варианте и показать его представителям авиакомпаний у выхода на посадку в аэропорту перед вылетом в Египет, а также местным властям при въезде в страну.

Отмечается, что официально платформа поддерживает три языка: английский, арабский и русский.

Въехать в страну можно старым способом, заполнив бумажную анкету на борту самолета.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, две российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполнили рейсы в Египет и обратно. Это значит, что после месячной паузы курорты Египта вновь начали заполняться российскими туристами.

30 марта стало известно о планах египетского национального перевозчика EgyptAir возобновить с апреля рейсы по маршруту Каир–Москва. Авиакомпания приостанавливала полеты в столицу России в начале марта из-за отказа ряда европейских компаний страховать полеты в Москву.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Тогда Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости республик.

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