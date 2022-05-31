Аналитики выявили возросший на треть интерес к путешествиям по России

В мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру», с результатами исследования которых 31 мая ознакомились «Известия».

Выяснилось, что в мае этого года продажи страховок для путешественников по всем направлениям выросли на 130% по сравнению с маем прошлого года. В то же время эксперты «Сравни» отмечают рост интереса к внутреннему туризму — по сравнению с прошлым маем количество проданных страховых полисов с покрытием по России выросло на 30%.

В свою очередь, в «Туту.ру» установили, что по России в мае 2022 года самостоятельными путешественниками совершалось 86,1% перелетов. Доля зарубежных авианаправлений составила 13,9%.

Самыми популярными регионами для российских туристов в этом сезоне стали страны Шенгенской зоны, Турция, Израиль, ОАЭ и Россия, Армения и Грузия. Среди российских авианаправлений наиболее популярными в мае были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Махачкала, Уфа и Красноярск.

По словам руководителя продукта по страхованию туристов «Сравни» Олеси Евтушенко, в настоящее время сфера туризма продолжает отыгрывать падение выездного туризма в 2021 году — этому способствует снятие ряда ограничений и открытие популярных направлений. В то же время геополитические факторы положительно влияют на развитие внутреннего туризма, отметила специалист.

Эксперты также выяснили, что весной 2022 года увеличилось число россиян в возрасте от 18 до 30 лет, оформивших страховку путешествий. Рост составил 5 п.п. по сравнению с весной 2021 года. С прошлого года сохранилась тенденция страхования поездок среди путешественников в возрасте от 31 года до 40 лет — их доля составила 25% от общего числа людей, застраховавших свои путешествия в мае 2022 года. В «Сравни» также отметили снижение доли путешественников от 41 года до 50 лет по сравнению с прошлым годом.

18 мая «Известия» сообщили, что Сочи в 2022 году стал лидером при покупке ж/д и авиабилетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку.