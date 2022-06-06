Путин увеличил число заместителей главы МВД РФ до семи

Президент России Владимир Путин расширил состав центрального аппарата МВД России, увеличив число заместителей главы ведомства с шести до семи. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 6 июня, на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 1 марта 2011 года <...> и в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденную этим указом, следующие изменения: <...> слова «шесть заместителей» заменить словами «семь заместителей», — говорится в распоряжении.

Также в рамках структурных изменений были упразднены департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.

Вместе с тем были сформированы Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом.

В территориальных органах внутренних дел, в свою очередь, появилась новая должность — заместитель, курирующий работу с личным составом. Всего число должностей высшего начальствующего состава было увеличено с 340 до 346.

Ранее, 1 июня, РБК сообщило, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пять генералов . В их числе главы региональных управлений МВД по Владимирской и Ярославской области Василий Кукушкин и Андрей Липилин, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лааса, начальник оперативного управления МВД Александр Удовенко и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрий Инстранкин.

Кроме того, президент уволил одного полковника МВД — Эмиля Мусина, занимавшего пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра ведомства.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров. Его слова подтвердил источник «Известий» в правоохранительных органах.