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Источник назвал причины увольнения пяти генералов МВД

Источник «Известий» назвал ротацией увольнение Путиным пяти генералов МВД
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Источник «Известий» в правоохранительных органах объяснил обычной ротацией увольнение пяти генералов МВД и одного полковника полиции.

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Он подтвердил факт увольнений и подчеркнул, что они никак не связаны с какими-либо недоработками.

«Кто-то ушел на пенсию, кто-то в кадровый резерв с последующим назначением», — заявил собеседник издания.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также уточнил, что отставка руководящих сотрудников полиции в регионах связана с ротацией кадров.

1 июня РБК сообщило, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пять генералов. В их числе главы региональных управлений МВД по Владимирской и Ярославской области Василий Кукушкин и Андрей Липилин, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лааса, начальник оперативного управления МВД Александр Удовенко и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрий Инстранкин.

Кроме того, президент уволил одного полковника МВД — Эмиля Мусина, занимавшего пост первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра ведомства.

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