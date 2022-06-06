Эксперт спрогнозировал снижение ипотечных ставок до 8,75%

Средние рыночные ставки на ипотеку к 1 июля этого года могут снизиться до 8,75–9,75%, если Банк России понизит на заседании 10 июня ключевую ставку на 1,25–1,75 процентного пункта (п.п). Об этом заявил «Известиям» эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота в понедельник, 6 июня.

По словам эксперта, вероятность такого варианта составляет 20%. Сейчас ключевая ставка ЦБ — 11%, средние ставки по кредитам на жилье на вторичном рынке — 10–11%, на первичном без программы госсубсидирования — 9,5–10,5%.

Если же на ближайшем заседании Центробанк уменьшит ключевую ставку на 1 п.п., вероятность чего составляет 55%, тогда рыночные ставки к 1 июля переместятся в зону 9–10%, считает Бархота. Но условия по льготной программе, вероятно, не будут пересмотрены до перехода базовой ставки в однозначную зону, добавил он.

Также на 25% вероятно то, что ключевая ставка останется прежней. В этом случае ставки по ипотеке к 1 июля снизятся еще на 0,2–0,4 п.п. в ожидании нового снижения ключевой ставки, спрогнозировал эксперт.

Согласно консенсус-прогноза «Известий» от 6 июня, 10 июня ЦБ опустит ключевую ставку на 1 п.п. до 10%. К 27 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% неделей ранее. Рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за последние четыре года. С начала мая по 2 июня российская нацвалюта укрепилась к доллару на 14% — с 71 до 61 руб./$.

Эксперты полагают, что это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля, что важно из-за острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта.

Кроме того, данные ЦБ за апрель показали, что количество выдач ипотеки банками уменьшилось в 3,2 раза, а потребкредитование сокращается второй месяц. Эксперты также считают, что снижение базовой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе.