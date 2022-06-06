Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков заявил об оптимизме в Кремле по вопросам хода спецоперации
Экономика
В ФРГ предупредили о росте цен на газ после прекращения поставок из России
Мир
ВВС НАТО начали учения Ramstein Alloy в странах Балтии
Мир
Российская авиация уничтожила на Украине американскую РЛС в районе Северска
Мир
Состояние осужденного в США Бута резко ухудшилось
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет
Общество
В Госдуме поддержали идею использования маткапитала для лечения детей
Мир
СК Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации миротворцев
Мир
В Латвии запретили все российские телеканалы
Мир
В ходе спецоперации на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу «Танк»

Эксперт спрогнозировал снижение ипотечных ставок до 8,75%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средние рыночные ставки на ипотеку к 1 июля этого года могут снизиться до 8,75–9,75%, если Банк России понизит на заседании 10 июня ключевую ставку на 1,25–1,75 процентного пункта (п.п). Об этом заявил «Известиям» эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота в понедельник, 6 июня.

Попасть в десятку: банки ожидают снижения ключевой ставки до 10%
Что позволяет ЦБ приблизить показатель к докризисным уровням и как это отразится на кредитах и депозитах

По словам эксперта, вероятность такого варианта составляет 20%. Сейчас ключевая ставка ЦБ — 11%, средние ставки по кредитам на жилье на вторичном рынке — 10–11%, на первичном без программы госсубсидирования — 9,5–10,5%.

Если же на ближайшем заседании Центробанк уменьшит ключевую ставку на 1 п.п., вероятность чего составляет 55%, тогда рыночные ставки к 1 июля переместятся в зону 9–10%, считает Бархота. Но условия по льготной программе, вероятно, не будут пересмотрены до перехода базовой ставки в однозначную зону, добавил он.

Также на 25% вероятно то, что ключевая ставка останется прежней. В этом случае ставки по ипотеке к 1 июля снизятся еще на 0,2–0,4 п.п. в ожидании нового снижения ключевой ставки, спрогнозировал эксперт.

Согласно консенсус-прогноза «Известий» от 6 июня, 10 июня ЦБ опустит ключевую ставку на 1 п.п. до 10%. К 27 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% неделей ранее. Рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за последние четыре года. С начала мая по 2 июня российская нацвалюта укрепилась к доллару на 14% — с 71 до 61 руб./$.

Эксперты полагают, что это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля, что важно из-за острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта.

Кроме того, данные ЦБ за апрель показали, что количество выдач ипотеки банками уменьшилось в 3,2 раза, а потребкредитование сокращается второй месяц. Эксперты также считают, что снижение базовой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022