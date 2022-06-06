Банки спрогнозировали снижение ключевой ставки до 10%

На плановом заседании 10 июня Центробанк (ЦБ) опустит ключевую ставку на 1 п.п. до 10%, следует из консенсус-прогноза «Известий».

Регулятор действует в условиях, когда динамика роста цен остается околонулевой, а склонность населения к сбережению — высокой, пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

К 27 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% неделей ранее. Кроме того, аналитик напомнил, что рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за последние четыре года. С начала мая по 2 июня нацвалюта укрепилась к доллару на 14% — с 71 до 61 руб./$.

«Это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, что важно ввиду острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта», — подчеркнул Рапохин.

Вместе с тем, данные ЦБ за апрель показали, что количество выдач ипотеки банками уменьшилось в 3,2 раза, а потребительское кредитование сокращается второй месяц подряд, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он полагает, что снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Заимствования в экономике станут дешевле, это поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

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«Попасть в десятку: банки ожидают снижения ключевой ставки до 10%»