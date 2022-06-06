Попасть в десятку: банки ожидают снижения ключевой ставки до 10%

На плановом заседании 10 июня ЦБ опустит ключевую ставку на 1 п.п., до 10%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Фактически она приблизится к докризисному уровню: в начале февраля показатель был 9,5%. Принять такое решение ЦБ позволяет замедление инфляции и крепкий рубль, пояснили банковские аналитики. Смягчение монетарной политики сделает кредиты для предприятий и граждан более доступными — это будет способствовать трансформации экономики. Однако в финансовых организациях предупредили, что ставки по вкладам снизятся с нынешних двузначных значений.

Десятого до десяти

Банк России продолжит снижать ключевую ставку на плановом заседании в июне после экстренного сокращения показателя сразу с 14 до 11% в мае. Так считают все 11 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков. Девять из них ожидают, что шаг регулятора составит 1 п.п. В Абсолют Банке сделали более оптимистичный прогноз, заявив, что ставка опустится до 9–9,5%. Более консервативного сценария, который предусматривает сокращение ключевой только до 10,5%, придерживаются в ПСБ.

Регулятор действует в условиях, когда динамика роста цен остается околонулевой, а склонность населения к сбережению — высокой, пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. К 27 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% неделей ранее. Кроме того, аналитик напомнил, что рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за последние четыре года. С начала мая по 2 июня нацвалюта укрепилась к доллару на 14% — с 71 до 61 руб./$.

— Это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, что важно ввиду острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта, — подчеркнул Игорь Рапохин.

Вместе с тем данные ЦБ за апрель показали, что количество выдач ипотеки банками уменьшилось в 3,2 раза, а потребительское кредитование сокращается второй месяц подряд, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он полагает, что снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Заимствования в экономике станут дешевле, это поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

— Еще одним фактором в пользу смягчения денежно-кредитной политики может быть необходимость сдержать резкое укрепление курса рубля, которое невыгодно для бюджета России и экспортеров. Снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых депозитов и ведет к снижению ставок по кредитам, что повышает спрос на импорт и на валюту, — добавил Михаил Васильев.

Уход от двузначности

Кроме того, аналитик напомнил, что в начале июня заканчиваются трехмесячные депозиты в банках, которые выдавались по ставкам более 20% годовых. Снижение ключевой позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, включая фондовый и валютный рынки. Сигнал о возможном дальнейшем снижении ставки давал сам ЦБ на последнем заседании совета директоров, и есть высокая вероятность, что ввиду нынешней ситуации в экономике регулятор воспользуется этой возможностью, резюмировали в «Хоум Кредите».

Рынок уже начал корректировать ставки, ожидая, что регулятор все-таки примет решение о сокращении ключевой, сообщил зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Он уточнил: исходя из того, насколько Центробанк опустит ставку, участники рынка проведут дополнительную коррекцию стоимости основных финансовых продуктов.

Снижение ключевой будет сглаживать наступающий кризис, связанный со структурной перестройкой экономики, полагает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Он разъяснил: ставки по займам продолжат снижение, что будет поддерживать кредитование и инвестиционный процесс. При этом увеличению доступности ссуд будет препятствовать неопределенность в экономике и наличие повышенных отраслевых рисков, опасается начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Вместе с кредитными в сторону понижения скорректируются и депозитные ставки — этот процесс будет происходить с оглядкой на конкурентную среду, добавил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Он предположил, что в краткосрочной перспективе уже не получится разместить вклады под двузначную ставку. Решение ЦБ может быть воспринято как сокращение привлекательности рублевых вкладов в сравнении с валютными вложениями, подчеркнули в Росбанке: поэтому возможен переток из депозитов на валютный рынок.

А рынок ОФЗ уже отреагировал на внеплановое уменьшение ставки ЦБ с 14 до 11%: доходности снизились до 9,1–10% годовых, в котировки закладывается дальнейшее смягчение политики вплоть до 9–9,5%, рассказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Александр Полютов. Помимо этого, постепенное снижение доходности происходит и в корпоративных облигациях. Согласно ожиданиям аналитика, по итогам года ключевая ставка окажется на уровне 9–9,5%.