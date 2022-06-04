Захарова прокомментировала возникший внутриполитический скандал в Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 4 июня недавно разгоревшийся в Великобритании внутриполитический скандал, корни которого начали прорастать еще в то время, когда Лондон «разводился» в Евросоюзом (ЕС).

15 мая новостной веб-сайт The Grayzone обнародовал секретную переписку бывшего главы разведслужбы страны MI6 Ричарда Дирлава с высокопоставленными сотрудниками силового блока британского правительства. В письмах содержится информация о «заговоре британской элиты», выступающей за выход из ЕС, с целью саботировать сделку уже экс-премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, а также «проникнуть в правительство, шпионить за предвыборными группами и заменить Мэй Борисом Джонсоном», отмечает портал.

«(Предыстория. — Ред.) Британия в 2018–2019 годах выходит из ЕС (официально Великобритания вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. — Ред.), ведутся долгие и очень непростые переговоры с Брюсселем о параметрах «развода». По мнению ряда силовиков во главе с Дирлавом, премьер Тереза Мэй слишком нетороплива, ее план слишком «мягок», надо бы заменить главу кабинета министров», — пишет Захарова в своем Telegram-канале.

И тогда «британская элита» начинает действовать.

«Cпонсировали всю операцию по смене главы кабинета «старые деньги» — Тимоти и Мэри Клод — аристократы, которые последние десятилетия осели в налоговой гавани — на острове Джерси. Журналисты сами признают, что настолько незаметных богачей сложно найти, они целенаправленно избегают любого упоминания о себе в социальных сетях и интернете, а в переписке про них говорится: «...весьма хорошо зарекомендовали себя в особенно секретных беседах». Поэтому они идеально подошли на роль «денежных мешков» и выделяли деньги ежемесячно, чтобы готовить «продукты» (речь идет о компромате и диффамации)», — пояснила дипломат.

Как уточнила Захарова, «в результате точечных акций заговорщиков Тереза Мэй проваливается со своим планом Brexit в парламенте и в переговорах со странами ЕС». Тогда на смену ей, как и планировалось планом заговора, выходит действующий премьер страны Борис Джонсон, «который и завершает начатое так, как этого хотел силовой истеблишмент».

Согласно переписке, элиты рассматривали на роль нового премьер-министра канцлера казначейства Риши Сунака и главу МИД Британии Лиз Трасс. На Трасс возлагали надежды по завершению Brexit.

«Теперь-то понятно, почему ее управляемости может уступить лишь ее же эрудиция. Судя по всему, Лиззи приметили еще в 90-е и ведут по жизни, меняя взгляды и риторику по мере необходимости и вопреки ранее озвучивавшимся принципам. Больше нет вопросов, почему она говорит то, в чем совершенно не разбирается. Конечно, и Ричард Дирлав и прикормленные им «эксперты» сразу обвинили в «сливах» русских. Я правильно понимаю, что правду о своей демократии британцы могут узнавать только от России? Поэтому-то Лондон запретил вещание РТ? Как вы считаете: подобная смена власти — это путч или интрига? Думаю, ни то ни другое. Это чисто английская традиция», — заключила Захарова.

Только 1 мая прошлого года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

Однако между Великобританией и Евросоюзом продолжается спор вокруг протокола по Северной Ирландии (СИ). Лондон упорно настаивает на том, что протокол не работает и его надо пересмотреть, и предлагает несколько изменений — в частности, отменить таможенные проверки в Ирландском море для британских товаров, которые ввозят в Ольстер. Также королевство ратует за то, чтобы создать арбитражный орган, который будет решать споры о соблюдении правил единого рынка.

Так, по информации Bloomberg, в ЕС могут рассмотреть возможность приостановки торгового соглашения с Великобританией в случае принятия с ее стороны действий по внесению изменений в договор по Brexit.