Прямой эфир
Сюжет:

Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС

0
Фото: Global Look Press/snapshot-photography/F.Boillot
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европейском союзе (ЕС) могут рассмотреть возможность приостановки торгового соглашения с Великобританией в случае принятия с ее стороны действий по внесению изменений в договор по Brexit. Об этом 19 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Доверяй, но отворяй: для чего Британия хочет пересмотреть условия Brexit
И почему Евросоюз ей в этом уже отказал

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit. 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

«Исполнительный орган ЕС, вероятно, предложит приостановить действие всего торгового соглашения, если премьер-министр [Великобритании] Борис Джонсон реализует свои угрозы принять закон об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии. Окончательное решение о деталях и сроках любого возмездия потребует поддержки государств-членов», — говорится в сообщении агентства.

В агентстве также отметили, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявляла накануне, что правительство страны в ближайшие недели представит в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии.

1 мая прошлого года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

Однако между Великобританией и Евросоюзом продолжается спор вокруг протокола по Северной Ирландии (СИ). Лондон упорно настаивает на том, что протокол не работает и его надо пересмотреть. Лондон предлагает несколько изменений — в частности, отменить таможенные проверки в Ирландском море для британских товаров, которые ввозят в Ольстер. Также королевство ратует за то, чтобы создать арбитражный орган, который будет решать споры о соблюдении правил единого рынка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022