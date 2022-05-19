Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС

В Европейском союзе (ЕС) могут рассмотреть возможность приостановки торгового соглашения с Великобританией в случае принятия с ее стороны действий по внесению изменений в договор по Brexit. Об этом 19 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit. 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

«Исполнительный орган ЕС, вероятно, предложит приостановить действие всего торгового соглашения, если премьер-министр [Великобритании] Борис Джонсон реализует свои угрозы принять закон об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии. Окончательное решение о деталях и сроках любого возмездия потребует поддержки государств-членов», — говорится в сообщении агентства.

В агентстве также отметили, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявляла накануне, что правительство страны в ближайшие недели представит в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии.

1 мая прошлого года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

Однако между Великобританией и Евросоюзом продолжается спор вокруг протокола по Северной Ирландии (СИ). Лондон упорно настаивает на том, что протокол не работает и его надо пересмотреть. Лондон предлагает несколько изменений — в частности, отменить таможенные проверки в Ирландском море для британских товаров, которые ввозят в Ольстер. Также королевство ратует за то, чтобы создать арбитражный орган, который будет решать споры о соблюдении правил единого рынка.