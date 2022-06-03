Песков: у СВО есть определенные результаты, она продолжится до достижения всех целей

Россия будет продолжать спецоперацию по защите Донбасса, пока не выполнит все намеченные цели. Как подчеркнул 3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, определенные результаты по освобождению региона от пронацистски настроенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже достигнуты.

«Также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», — отметил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что одной из главных целей операции является защита людей в Донецкой и Луганской Народных Республиках и «в плане обеспечения их защиты принимаются меры».

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что Великобритания проспонсировала съемки Киевом «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий. Отмечается, что пропагандистские ролики снимаются по причине «политической катастрофы Киева в Мариуполе» и военных провалов в Донбассе. В частности, националисты в Николаевской области отсняли постановочные ролики о якобы «высокой эффективности» применения поставленного Западом вооружения.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения спецоперации в Донбассе. Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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