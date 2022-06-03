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Песков: у СВО есть определенные результаты, она продолжится до достижения всех целей

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Россия будет продолжать спецоперацию по защите Донбасса, пока не выполнит все намеченные цели. Как подчеркнул 3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, определенные результаты по освобождению региона от пронацистски настроенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже достигнуты.

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«Также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», — отметил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что одной из главных целей операции является защита людей в Донецкой и Луганской Народных Республиках и «в плане обеспечения их защиты принимаются меры».

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что Великобритания проспонсировала съемки Киевом «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий. Отмечается, что пропагандистские ролики снимаются по причине «политической катастрофы Киева в Мариуполе» и военных провалов в Донбассе. В частности, националисты в Николаевской области отсняли постановочные ролики о якобы «высокой эффективности» применения поставленного Западом вооружения.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что глава оборонного ведомства определил новые меры для ускорения спецоперации в Донбассе. Он отметил также, что Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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