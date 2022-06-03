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Минобороны РФ сообщило о съемке Украиной пропагандистских видеосюжетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны РФ 3 июня сообщило, что Великобритания проспонсировала съемки Киевом «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий.

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Отмечается, что пропагандистские ролики снимаются по причине «политической катастрофы Киева в Мариуполе» и военных провалов в Донбассе.

Так, по данным оборонного ведомства, 28 мая националисты в Николаевской области отсняли постановочные ролики о «высокой эффективности» применения поставленного Западом вооружения.

При этом еще в начале мая пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, полковник, Герой Украины Владимир Баранюк рассказал в ходе допроса, что выданное ВСУ иностранное оружие оказалось абсолютно бесполезным. По его словам, силовики так и не смогли сделать «ни одного пуска» из Javelin — американских переносных противотанковых ракетных комплексов.

Помимо этого, как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, британские кураторы порекомендовали создать для большего драматизма на съемочной площадке «реконструкцию» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими».

Он подчеркнул, что в роли русских солдат выступили «нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны».

Кроме того, по причине отсутствия трофейной российской техники в кадре используются украинские БТР и бронемашины.
Конашенков также предупредил, что следующие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня. По его информации, в них покажут постановочные свидетельства «простых украинцев», обвиняющих Россию в намеренных обстрелах мирных населенных пунктов.

1 июня Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о вероятных провокациях со стороны Украины с использованием химических веществ.

Ранее, 28 мая, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики нацбатальонов готовят в городе Сумы очередную провокацию с отравляющими веществами.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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