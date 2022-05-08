Пленный полковник ВСУ назвал иностранное оружие абсолютно бесполезным

Выданное ВСУ иностранное оружие оказалось абсолютно бесполезным в городских условиях. Об этом заявил пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник, Герой Украины Владимир Баранюк 8 мая в ходе допроса.

По его словам, силовики так и не смогли сделать «ни одного пуска» из Javelin — американских переносных противотанковых ракетных комплексов.

«Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие, потому что постоянно что-то мешало, и так далее… ну гранатомет, скажем так, использовали мы чаще, чем Javelin», — сказал Баранюк.

С иностранными гранатометами у националистов также возникали проблемы, так, например, пояснил командир, ими невозможно пользоваться на морозе: батарея очень часто разряжается и не дает «возможности пуска».

Он отметил, что ВСУ получали и другое иностранное оружие — противотанковые мины. Однако их количество было незначительным, а характеристиками не отличались от местных.

Ранее Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов. В какой-то момент украинские военные предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша», которая потерпела неудачу.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».