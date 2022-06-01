Россия предупредила ОЗХО об украинских провокациях с использованием химвеществ

Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о вероятных провокациях со стороны Украины с использованием химических веществ. Об этом 1 июня заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что всего за последнее время было направлено 12 вербальных нот с подробной информацией о местах и способах предполагаемых провокаций.

Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает на безотлагательном распространении нот среди всех государств ОЗХО. При этом техсекретариат «уверяет, что эти сведения они внимательно изучают».

Днем ранее корреспондент «Известий» Станислав Григорьев обнаружил документы о том, что отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе осуществляло тренировки для защиты от применения химического оружия. Есть упоминания о материалах для химической и биологической защиты, датированные еще 2019 годом. Эти документы подтверждают предупреждение официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина от 26 декабря 2018 года о том, что Украина готовила провокацию с химикатами для дальнейшего обвинения в произошедшем властей России, ДНР и Луганской Народной Республики. По словам представителя, эту провокацию Киев планировал использовать для дальнейшей агрессии против Донбасса.

Украинские военные неоднократно устраивали диверсии в отношении потенциальных объектов химической опасности. В частности, 14 марта украинские диверсанты устроили пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Также 15 мая Народная милиция (НМ) Луганской Народной Республики сообщала о том, что украинские националисты минировали химический завод «Заря» в Рубежном.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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