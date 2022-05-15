Украинские войска при отступлении заминировали в Рубежном завод «Заря»

Украинские войска заминировали при отступлении из Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) химический завод «Заря». Об этом 15 мая сообщили в Народной милиции (НМ) ЛНР.

«Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада с взрывчаткой. Около 49 т тротила и аммонала могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами», — рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, украинские войска планировали произвести подрыв дистанционно. Однако взрыва удалось избежать благодаря подразделениям радиоэлектронной борьбы, заблокировавшим сигнал, который должен был произвести взрыв. В настоящее время объект обезврежен. Он не представляет опасности для людей и окружающей среды.

13 мая в НМ ЛНР сообщили об освобождении завода от украинских войск. По информации официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, была проведена полная зачистка промзоны. Он также уточнил, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.

Жилые кварталы Рубежного перешли под контроль российских войск 20 апреля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».