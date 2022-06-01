Где за границей принимают карту «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» работают на всей территории РФ, а также принимаются в ряде зарубежных стран.

Вопрос приема карт «Мир» за границей стал особенно актуален после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили сотрудничать с Россией. Это произошло в марте 2022 года на фоне спецоперации, проводимой Москвой по защите мирного населения Донбасса. Решение о прекращение работы с РФ означает, что российские банки больше не смогут выпускать новые карты Visa и MasterCard, а уже выпущенные карты принимаются к оплате только внутри страны, за рубежом они не работают.

Где принимают карты «Мир»

На данный момент оплачивать товары и услуги картами «Мир» за пределами России можно в Белоруссии, Армении, Турции, Вьетнаме, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Воспользоваться «Миром» можно также в некоторых местах в ОАЭ, однако в списке стран на официальном сайте платежной системы, где принимаются карты, Эмираты не значатся. Аналогично обстоят дела и с Кипром.

Когда «Мир» появится в Египте

Список стран, где к оплате принимаются такие карты, регулярно расширяется.

Так, заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид заявил, что в стране изучают возможность приема карт «Мир». По его словам, они могут заработать в Египте уже в сентябре этого года. До тех пор россияне, приезжающие на отдых в эту арабскую республику, могут расплачиваться с помощью карт Union Pay.

Когда «Мир» появится в Таиланде

Кроме того, председатель правления Первого инвестиционного банка Михаил Шокин рассказывал «Известиям», что карты «Мир» могут в скором времени заработать и в Таиланде.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, тоже сообщала в своем Telegram-канале о переговорах по этому вопросу с министром туризма и спорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпракарном.

Когда «Мир» появится на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки также еще в марте сообщали о намерении до конца текущего 2022 года признать российскую платежную систему. Посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге уточняла, что перелеты на шри-ланкийских авиалиниях уже сегодня можно оплатить в рублях.

Когда «Мир» появится на Кубе

Активно работают над запуском приема карт «Мир» и на Кубе. В посольстве островного государства в РФ «Известиям» сообщили, что этот вопрос может быть решен уже этим летом.