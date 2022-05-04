Власти Шри-Ланки намерены признать платежную систему «Мир» в 2022 году

Власти Шри-Ланки намерены в 2022 году признать российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщила посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге в интервью ТАСС.

«Мы работаем над вопросом, чтобы карта «Мир» присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — заявила она.

Также она отметила, что уже сегодня за перелеты на шри-ланкийских авиалиниях можно расплачиваться в рублях.

12 апреля сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о приостановке выплат по всем внешним обязательствам, так как, по мнению руководителя ЦБ Нандалала Вирасингхе, пик инфляции произойдет в мае, когда она может достичь 28% в результате роста цен из-за плавающего курса ланкийской рупии и роста мировых цен на сырьевые товары.

2 апреля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение в стране на фоне массовых протестов, вызванных экономическим кризисом.

В конце 2021 года на Шри-Ланке обострился экономический кризис, связанный с ограничениями сферы туризма на фоне пандемии коронавируса. В результате в стране стала наблюдаться нехватка валютных резервов, из-за чего властям пришлось сократить импорт и начать экономить ресурсы.

Кроме того, островное государство в Индийском океане сталкивается с постоянными отключениями электроэнергии, поскольку правительство пытается получить иностранную валюту для оплаты импорта топлива.