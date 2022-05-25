Реклама
Прямой эфир

Карты «Мир» могут заработать в Египте и Таиланде

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в Египте и Таиланде. Такое предположение высказал в беседе с «Известиями» председатель правления Первого инвестиционного банка Михаил Шокин в среду, 25 мая.

Чудная пластика: как использовать карты «Мир» на курортах Турции
Российские туристы смогут расплачиваться в отелях картами национальной платежной системы

«Так как Центробанком было указано, что это будут наиболее известные для россиян туристические страны, то скорее будут эти два направления», — добавил Михаил Шокин.

Скорее речь идет о Египте и ОАЭ, учитывая популярность этих стран среди граждан России, полагает источник «Известий» на платежном рынке.

Ранее в этот же день первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков» заявила, что летом регулятор планирует договориться еще с двумя «туристическими» странами о приеме карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре.

«Помимо 10 стран, еще две страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны», — сказала она.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Систему планируют расширить на другие страны ЕАЭС.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил журналистам 18 мая, что между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах.

13 мая стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с картами «Мир». Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и др. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022