Карты «Мир» могут заработать в Египте и Таиланде

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в Египте и Таиланде. Такое предположение высказал в беседе с «Известиями» председатель правления Первого инвестиционного банка Михаил Шокин в среду, 25 мая.

«Так как Центробанком было указано, что это будут наиболее известные для россиян туристические страны, то скорее будут эти два направления», — добавил Михаил Шокин.

Скорее речь идет о Египте и ОАЭ, учитывая популярность этих стран среди граждан России, полагает источник «Известий» на платежном рынке.

Ранее в этот же день первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков» заявила, что летом регулятор планирует договориться еще с двумя «туристическими» странами о приеме карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре.

«Помимо 10 стран, еще две страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны», — сказала она.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Систему планируют расширить на другие страны ЕАЭС.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил журналистам 18 мая, что между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах.

13 мая стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с картами «Мир». Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и др. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.