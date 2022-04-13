Эксперт оценил перспективу использования Union Pay для оплаты за границей

В настоящее время карты Union Pay могут быть интересны только определенному числу людей, а не всем россиянам, заявил в среду, 13 апреля, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Специалист подчеркнул, что карты Union Pay не могут дать стопроцентной гарантии оплаты в интернет-магазинах и за границей тоже далеко не везде работают.

«В отсутствие других инструментов сейчас используются карты, выпущенные, например, в Казахстане. Оформить такую карту можно было, даже не направляясь в Казахстан, а на территории России. Однако всё это возможно ровно до тех пор, пока такие схемы не раскроются. Поэтому в текущих условиях Union Pay может быть интересен только определенному количеству людей, которые бывают в определенных странах и где принимают такие карты», — объяснил Кусков «Известиям».

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с выпущенных в России карт, в том числе и китайской платежной системы Union Pay.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, возможные ограничения могут быть связаны с простым технологическим решением — торговые точки могли просто «заблокировать всю страну», не разбираясь, находится ли под санкциями банк, который выпустил карту, или нет.

13 марта, согласно данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, стало известно, что с момента запрета на оплату за пределами страны выпущенными в России картами платежных систем Visa и Mastercard уже 35% граждан выразили желание оформить карту «Мир-UnionPay».

9 марта Почта Банк запустил виртуальную карту UnionPay. Отмечалось, что ею можно пользоваться для оплаты покупок и совершения переводов в интернете как в России, так и за рубежом.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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