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Зеленский не примет участия в переговорах Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган проведут разговор в двустороннем формате, без участия Зеленского
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в воскресенье, 29 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Двусторонний (формат. — Ред.)», — уточнил пресс-секретарь президента РФ «Интерфаксу».

Ранее в этот же день Эрдоган сообщил, что планирует провести 30 мая переговоры с Путиным и Зеленским. По его словам, Анкара мечтает о скорейшем окончании конфликта на Украине, но, по его мнению, с каждым днем события разворачиваются в негативном ключе.

Зеленский неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Путиным, но при условии, что темой обсуждения будет прекращение боевых действий. 13 мая он заявил, что вопрос переговоров с президентом России с каждым днем становится сложнее, а в украинском обществе к этой теме относятся отрицательно.

В тот же день Песков сообщил, что Россия не отказывается от встречи, но она должна быть подготовлена. Он подчеркнул, что Москва сформулировала свои условия и передала украинской стороне, но ответа от Киева не получила.

22 апреля Путин указал на то, что вероятность прямого контакта с Зеленским определяется результатами переговоров делегаций двух стран. При этом глава государства подчеркнул, что Киев в ходе переговоров проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которые одобрит каждая из сторон.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей 29 марта, в ходе которых Россия получила письменные предложения, подтверждающие стремление к нейтральному и безъядерному статусу Украины, поэтому переговоры вернулись в тупиковую ситуацию.

МИД РФ констатировал, что Киев фактически вышел из переговорного процесса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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