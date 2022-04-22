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Путин рассказал об условиях прямого контакта с Зеленским

Путин заявил, что прямой контакт с Зеленским зависит от результатов переговорного процесса
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Вероятность прямого контакта с украинским лидером Владимиром Зеленским определяется результатами переговоров делегаций двух стран. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем 22 апреля.

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«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей», — сообщает пресс-служба Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что Киев в ходе переговоров проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которая одобрит каждая из сторон.

Также Путин и Мишель подробно обсудили ситуацию на Украине. В частности, президент России проинформировал собеседника о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Кроме того, Путин обратил внимание на безответственные заявления представителей Евросоюза о том, что нужно разрешить ситуацию на Украине военным путем. Глава Евросовета, в свою очередь, призвал к Пасхе открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов.

До этого, 14 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер не отказывался от встречи с Зеленским, однако для этого необходимы соответствующие документы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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