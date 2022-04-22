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Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридоры из Мариуполя к Пасхе

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Глава Евросовета Шарль Мишель 22 апреля сообщил, что в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным призвал к Пасхе открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов.

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«Настоятельно призываем немедленно организовать коридор и безопасную эвакуацию из Мариуполя и других городов, тем более по случаю православной Пасхи», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев сообщил, что из Мариуполя эвакуированы почти 144 тыс. мирных жителей.

По его словам, из города вывезли 143 631 мирного жителя. Также спасен 341 иностранец. Обеспечена эвакуация 1844 военнослужащих Украины, сдавшихся в плен.

Он отметил, что им обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь. Как продолжил Мизинцев, в эвакуации киевские власти не принимали участия, несмотря на то, что речь шла о гражданах Украины.

22 апреля сообщалось, что военнослужащие российской армии вывезли из Мариуполя в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня.

20 апреля по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь» смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семь — дети. Жители узнали об открытии гуманитарных коридоров, слушая российское радио. Они признались, что боялись при выходе на улицу расстрела в спины украинскими националистами.

Днем ранее бойцы народной милиции ДНР и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жители из домов возле промзоны предприятия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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