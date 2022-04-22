Российские военные вывезли 79 мирных жителей из Мариуполя

Военнослужащие российской армии вывезли в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию. Такая информацию 22 апреля сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 эвакуированных из Мариуполя мирных жителей, желающих уехать на территорию Украины», — сообщили изданию.

Также источник добавил, что передача состоялась в районе города Васильевск.

20 апреля по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь» смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семь — дети. Жители узнали об открытии гуманитарных коридоров, слушая российское радио. Они признались, что боялись при выходе на улицу расстрела в спины украинскими националистами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской Народных Республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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