Прямой эфир
Мир
МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд
Мир
В Германии предрекли рекордную плату за российские энергоресурсы
Общество
Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS
Мир
Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации в Николаевской области
Мир
Антонов сообщил о намерении РФ получить подтверждение безъядерного статуса Украины
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
В Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали более 150 тыс. детей
Мир
Ле Пен проиграла дебаты Макрону перед вторым туром выборов во Франции
Экономика
Лондон выпустил лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его дочкам
Мир
Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики
Сюжет:

Российские военные вывезли 79 мирных жителей из Мариуполя

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие российской армии вывезли в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию. Такая информацию 22 апреля сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Мирные зрители: Большой театр принял беженцев из Донбасса
Гостям из Мариуполя и других городов ЛДНР бесплатно показали лучший балет ГАБТа

«Военные доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины 79 эвакуированных из Мариуполя мирных жителей, желающих уехать на территорию Украины», — сообщили изданию.

Также источник добавил, что передача состоялась в районе города Васильевск.

20 апреля по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь» смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семь — дети. Жители узнали об открытии гуманитарных коридоров, слушая российское радио. Они признались, что боялись при выходе на улицу расстрела в спины украинскими националистами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской Народных Республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022