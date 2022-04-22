Минобороны назвало количество эвакуированных из Мариуполя жителей

Из Мариуполя эвакуировано почти 144 тыс. мирных жителей, об этом сообщил 22 апреля начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.

По его словам, из города вывезли 143 631 мирного жителя. Также спасен 341 иностранец. Обеспечена эвакуация 1844 военнослужащих Украины, сдавшихся в плен.

«Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказал он.

Как продолжил Мизинцев, в эвакуации киевские власти не принимали участия, несмотря на то что речь шла о гражданах Украины.

Статистика свидетельствует о безосновательности обвинений Украины и Запада в адрес армии России и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) в якобы создании препятствий выходу мирных жителей и отсутствии условий сдачи в плен украинских военных.

Ранее в пятницу сообщалось, что военнослужащие Российской армии вывезли из Мариуполя в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня.

20 апреля по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь», смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семеро — дети. Жители узнали об открытии гуманитарных коридоров, слушая российское радио. Они признались, что боялись при выходе на улицу расстрела в спины украинскими националистами.

Днем ранее бойцы Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жителей из домов возле промзоны предприятия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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