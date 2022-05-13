Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным без посредников и ультиматумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — сказал Зеленский в интервью, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Помимо этого, он добавил, что вопрос переговоров с президентом России с каждым днем становится сложнее, а в украинском обществе к этой теме относятся отрицательно.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи, но она должна быть подготовлена. Он подчеркнул, что Москва сформулировала свои условия и передала украинской стороне, но ответа от Киева не получила.

22 апреля российский лидер указал на то, что вероятность прямого контакта с Зеленским определяется результатами переговоров делегаций двух стран. При этом глава государства подчеркнул, что Киев в ходе переговоров проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которые одобрит каждая из сторон.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей 29 марта, в ходе которых Россия получила письменные предложения, подтверждающие стремление к нейтральному и безъядерному статусу Украины, поэтому переговоры вернулись в тупиковую ситуацию.

До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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