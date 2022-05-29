Эрдоган сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует провести 30 мая переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной», — цитирует политика 29 мая Haber Turk.

По словам Эрдогана, Анкара мечтает о скорейшем окончании конфликта на Украине, но, по его мнению, с каждым днем события разворачиваются в негативном ключе.

«Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — пообещал турецкий лидер.

Также он добавил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует окончанию украинского конфликта, так как беспокоит Россию. Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны, подчеркнул Эрдоган.

23 мая он отметил, что Анкара не намерена принимать участие «в шоу» по Украине. По его словам, Анкара приложила искренние усилия для прекращения огня и установления мира, поддерживая при этом политические и гуманитарные отношения с Россией.

Днем ранее бывший советник Госдепартамента США при администрациях президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Дэвид Филлипс заявил, что Турция подорвала трансатлантическое единство в стремлении наказать Россию за начало спецоперации по защите Донбасса. Анкара не является надежным союзником Вашингтона и стала белой вороной из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, подчеркнул он.

Ранее турецкая сторона выступала с предложениями по урегулированию ситуации в Донбассе. Так, Стамбул стал одним из мест, где прошли российско-украинские переговоры.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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