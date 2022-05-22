В США обвинили Турцию в разрушении единства Запада по России

Турция подорвала трансатлантическое единство в стремлении наказать Россию за начало спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение в своей статье от 21 мая для журнала The National Interest выразил бывший советник Госдепартамента США при администрациях президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Дэвид Филлипс.

По его словам, Анкара не является надежным союзником Вашингтона и стала «белой вороной» из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отмечает эксперт, играет на обеих сторонах конфликта, чтобы «усилить свою региональную мощь и экономические выгоды».

«Эрдоган сосредоточен на поддержании экономических отношений Турции с Россией. Турция — пятый по величине экспортный рынок России, а Россия — [для Турции] десятый по величине», — уточнил бывший советник Госдепа, добавив, что для турецких властей роль играют поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС «Аккую».

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Кроме того, Анкара отказывается присоединиться к членам НАТО, которые отправляют Киеву военную технику.

«Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 «земля-воздух», поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине», — подчеркнул аналитик.

Как указал Филлипс, вести бизнес с Россией является рискованным решением для Турции, поскольку турецкие частные и государственные банки могут столкнуться с санкциями за нарушение ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее, 18 мая, вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах. Также, по его словам, обсуждалась возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах.

13 мая стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами «Мир». В республике есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, VakıfBank и Iş Bankası.

Несмотря на высокий спрос со стороны европейских туристов, отели заинтересованы в привлечении россиян. На путешественников из РФ приходится значительная доля среди гостей, в прошлом году она составила 30–35%. Прогнозируется, что по итогам этого сезона показатель будет на уровне 25–30%.

3 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что настолько самостоятельных в принятии своих решений политиков, как Эрдоган, в современном мире очень мало. По словам пресс-секретаря президента РФ, у России есть разногласия с Турцией. Но тем не менее Анкара все-таки исходит из своих интересов.

29 марта турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил «Известиям», что Россия и Турция должны сотрудничать, для того чтобы снизить агрессию США. По его словам, это выгодно и украинскому народу, и Турции, и России, а также всем странам, которые страдают от агрессии Штатов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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