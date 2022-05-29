СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа

Некоторые европейские лидеры склоняются к «размытому соглашению», которое позволит продолжать поставки по ключевому трубопроводу в Венгрию и другие страны. Об этом 28 мая заявили обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

Как отметили Фоллейн и Нарделли, основное внимание Евросоюза было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако некоторые страны уступают требованиям российского лидера Владимира Путина о платежах за газ в рублях.

По мнению обозревателей, в Евросоюзе наметился раскол между его западными и восточными членами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с президентом России и условий, которые должен будет принять Киев в рамках будущего мирного договора.

«Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России», — говорится в статье.

Также обозреватели обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти.

Ранее, 26 мая, издание The Washington Post сообщило, что страны ЕС пошли на уступки России по вопросу оплаты газа в рублях из-за страха кризиса. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

24 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна ошибочно поспешила отказаться от оплаты российского газа в рублях. Соответствующий вопрос он пообещал вынести на обсуждение с Еврокомиссией (ЕК).

Кроме того, министр указал на то, что Италия и Германия ранее объявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций.

14 мая ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. При этом некоторые страны смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Двумя днями ранее Bloomberg также сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.