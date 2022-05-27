ФАС получила от «Клуба Отель» ходатайство о покупке «Макдоналдс корпорейшн»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от компании «Клуб Отель» ходатайство о приобретении «Макдоналдс корпорейшн». Об этом сообщили «Известиям» в службе в пятницу, 27 мая.

Антимонопольщики в установленном порядке оценят влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.

Кроме того, ЗАО «Москва-Макдоналдс», возглавляемое генеральным директором McDonald's в РФ Олегом Пароевым, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов Whois.

Накануне источник «Известий» в правительстве Москвы рассказал, что все рестораны сети McDonald's в России откроются до 15 июля, этот процесс будет идти волнообразно. Флагманский ресторан на станции метро «Пушкинская» в Москве откроется первым — 12 июня. Собеседник добавил, что компания не раскрывает, под каким названием будет работать сеть.

23 мая источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс. Он говорил, что буква M может остаться фирменной. При этом Олег Пароев не подтвердил сохранения буквы М в названии.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес партнеру из Сибири Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями»