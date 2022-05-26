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Генсек НАТО обвинил КНР в попытке контролировать инфраструктуру Запада

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Китай предпринимает попытки контролировать критически важные объекты инфраструктуры Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы наблюдаем попытки Китая контролировать критически важную инфраструктуру, такую как сети 5G, которые имеют огромное значение для нашей безопасности», — сказал он в интервью испанской газете La Vanguardia.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Столтенберг уже на протяжении некоторого периода времени «непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая», передает «Газета.Ru». Дипломат подчеркнул, что КНР резко осуждает и решительно выступает против подобных комментариев со стороны генсека НАТО.

До этого, 16 мая, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев. По словам парламентария, на фоне украинского кризиса Вашингтон решил ограничить доступ к своей внутренней информации, поскольку совсем не заинтересован делиться ею с РФ и КНР.

8 мая российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Китай готовится к «высококонфликтному» XXI веку на фоне попыток западных стран воссоздать мир «под себя».

10 апреля издание «Синьхуа» сообщило, что США вместе с НАТО подло разыгрывают «китайскую карту» и пытаются провоцировать Пекин. По мнению автора статьи, американская сторона пытается опорочить КНР, преувеличивая «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны.

23 марта генсек НАТО заявил, что Китай распространял ложь об Украине и НАТО, чем оказывал политическую поддержку России. Кроме того, по его словам, Китай впервые поставил под сомнение основные принципы безопасности.

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