Китай готовится к «высококонфликтному» XXI веку на фоне попыток Западных стран воссоздать мир «под себя». Об этом в воскресенье, 8 мая, рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Такое заключение политик вывел на основе материала китайской газеты Global Times, авторы который утверждают, что коллективные западные государства не остановится на Украине, а продолжат курс на провокацию кризиса по всему миру, что обусловлено потребностью обозначенных стран в «новых врагах». В публикации также отмечается непринятие Запада чего-то «непохожего на себя».

«Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир «под себя» и «похожий на себя», но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их. США и их союзники совсем недавно обнаружили это в Ираке, затем в Сирии, и наконец в Афганистане, откуда позорно и символично бежали, за 20 лет не сумев подломить Афганистан «под себя» и вылепить его «по своему образу и подобию», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского сенатора.

Как заключил политик, история не ограничивается попыткой формирования «глобальной коллективной нео-империи западных элит».

Об аналогичном непринятии Западом однородности утверждает еще одно китайское издание Huanqiu в публикации от 5 мая. В материале конфликт вокруг Украины характеризуется как менее растиражированное утверждение — «отражение кризиса экспансии западной цивилизации». Мотивом подобного перелома стала двойственность западной природы, которая проявляется в упомянутом непринятии однородности. При этом полярное явление, как отмечается в тексте, либо ассимилируется западным миром, либо судится как «вражеское».

Подчеркивается, что сформированный Западом образ России как «страны-агрессора» был создан посредством расширения Североатлантического альянса на восток и рядом факторов, по которым Россия является уникальным геополитическим образованием: начиная от обширной географической территории и заканчивая полиэтническим единством. Всё это, подчеркивается в публикации, доносит до Запада понимание невозможности ассимиляции.

Ранее, 22 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил очевидность несостоятельности и недоговорспособности Запада, которая становится всё более очевидной для всех регионов мира. По словам политика, в мировом пространстве встал вопрос об осуществлении объективных процессов в единстве с «прихотями Запада» и его преимущественным влиянием в контексте продвижения концепции глобализации для дальнейшего злоупотребления положением в международных делах.

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