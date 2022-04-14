В Китае рассказали о попытке США и НАТО провоцировать Пекин

США вместе с НАТО подло разыгрывают «китайскую карту» и пытаются провоцировать Пекин, пишет издание «Синьхуа» 10 апреля.

Автор статьи указывает, что США и НАТО неоднократно произносили «возмутительные заявления против Китая по украинскому вопросу, имея за собой зловещие намерения».

Отмечается, что США пытаются скрыть свою «позорную роль», которую сыграли в ситуации с Россией и Украиной. При этом американская сторона продолжает нагнетать напряженность и мешает процессу политического урегулирования украинского вопроса.

«После конфликта цены на энергоносители в Европе резко выросли, цены на продукты питания на Ближнем Востоке выросли, а глобальный экономический рост оказался под давлением, в то время как Соединенные Штаты воспользовались возможностью расширить экспорт природного газа в Европу и обеспечить Украину большим количеством вооружения и техники», — указано в статье.

Кроме того, американская сторона пытается опорочить Китай, преувеличивая «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны, указали авторы.

«Эта рутина запугивания, переплетающаяся с клеветой и репрессиями, еще раз обнажила презренный и зловещий характер США, которые доминируют в НАТО, используя любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов», — подчеркивает издание.

При этом отмечается, что с начала украинского кризиса Китай придерживается принципов объективности и справедливости. Также автор статьи указывает на то, что именно расширение НАТО на восток усилило противоречие между Москвой и Киевом.

Накануне китайская газета Global Times заявила, что президент США Джо Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в якобы «геноциде», пытается сохранить карьеру и рейтинг. Так, по мнению автора публикации, он старается отвлечь внимание от внутренних проблем Соединенных Штатов, а также сделать из РФ козла отпущения.

2 апреля аналитик Джеймс Смит рассказал, что нарушенное обещание США не расширять НАТО в восточном направлении сыграло важную роль в разжигании украинского конфликта и дестабилизации Европы.

21 марта военный обозреватель Сун Чжунпин высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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