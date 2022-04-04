Китайская газета обвинила США в обмане России с нерасширением НАТО

Нарушенное обещание США не расширять НАТО в восточном направлении сыграло важную роль в разжигании украинского конфликта и дестабилизации Европы. Об этом в субботу, 2 апреля, заявило китайское издание Global Times.

Автор публикации, аналитик Джеймс Смит, отметил, что ради удовлетворения своих политических амбиций США решили не распускать НАТО после окончания холодной войны, хотя изначально этот союз был сформирован для противостояния СССР. Целесообразность сохранения военного блока в мирное время изначально вызывала вопросы, но ситуация многократно усугубилась, когда альянс начал усиливать присутствие в Восточной Европе.

«Посягательства НАТО и ЕС на собственную периферию России оказались «последней каплей. <…> Как правильно говорил [американский политолог] Джон Миршаймер, попытка заманить в ловушку и окружить одну страну с помощью враждебного военного союза — прямой путь к конфликту», — добавил Смит.

Таким образом, по его словам, гордыня США и союзников вкупе с нежеланием признавать ошибки запустили цепную реакцию, которая привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день.

Также публицист подчеркнул, что именно западная экспансия спровоцировала кризис евромайдана в 2013 году, когда взрыв антироссийского национализма положил начало геополитической борьбе за будущее Украины.

Ранее, 21 марта, обозреватель Global Times высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры, которые среди прочего предусматривают оказание военной помощи друг другу.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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