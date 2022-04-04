Прямой эфир
Мир
В США обвинили Киев в попытке склонить Вашингтон к боевым действиям
Мир
Россия запросила на 4 апреля заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Мир
Орбан объявил о победе на парламентских выборах в Венгрии
Мир
На церемонии «Грэмми» показали видеообращение Зеленского
Армия
Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды
Мир
Экс-инспектор ООН призвал Киев представить медэкспертизу о событиях в Буче
Мир
Россия и Китай могут подписать соглашение о резервате для леопардов
Мир
Захарова назвала политическим наказанием высылку дипломатов РФ
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление с 6 апреля
Мир
В Германии выступили против немедленного отказа от поставок газа из РФ
Спорт
Овечкин занял чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Сюжет:

Китайская газета обвинила США в обмане России с нерасширением НАТО

Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарушенное обещание США не расширять НАТО в восточном направлении сыграло важную роль в разжигании украинского конфликта и дестабилизации Европы. Об этом в субботу, 2 апреля, заявило китайское издание Global Times.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

Автор публикации, аналитик Джеймс Смит, отметил, что ради удовлетворения своих политических амбиций США решили не распускать НАТО после окончания холодной войны, хотя изначально этот союз был сформирован для противостояния СССР. Целесообразность сохранения военного блока в мирное время изначально вызывала вопросы, но ситуация многократно усугубилась, когда альянс начал усиливать присутствие в Восточной Европе.

«Посягательства НАТО и ЕС на собственную периферию России оказались «последней каплей. <…> Как правильно говорил [американский политолог] Джон Миршаймер, попытка заманить в ловушку и окружить одну страну с помощью враждебного военного союза — прямой путь к конфликту», — добавил Смит.

Таким образом, по его словам, гордыня США и союзников вкупе с нежеланием признавать ошибки запустили цепную реакцию, которая привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день.

Также публицист подчеркнул, что именно западная экспансия спровоцировала кризис евромайдана в 2013 году, когда взрыв антироссийского национализма положил начало геополитической борьбе за будущее Украины.

Ранее, 21 марта, обозреватель Global Times высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры, которые среди прочего предусматривают оказание военной помощи друг другу.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022