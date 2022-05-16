В Госдуме заявили о попытках США создать вокруг РФ и КНР ореол «стран-изгоев»

США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя договоренность США и ряда стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по обмену информацией в обход РФ и КНР.

«Необходимо подчеркнуть, что большинство стран, входящих в АТЭС, находится под влиянием США. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились с США о формировании закрытой системы обмена информации», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, на фоне украинского кризиса Вашингтон решил ограничить доступ к своей внутренней информации, поскольку совсем не заинтересован делиться ею с Россией и Китаем. Отсюда и предложение к тем странам АТЭС, которые более зависимы от Соединенных Штатов и не проявляли своей самостоятельности, создать независимый канал, пояснил политик.

«Такая договоренность не имеет отношения к азиатско-тихоокеанскому экономическому сотрудничеству и скорее говорит о том, что формат АТЭС может быть пересмотрен и, возможно, снизится влияние этой структуры. Мы становимся свидетелями создания очередного альянса под председательством США для сведения счетов с Россией и Китаем в АТР. США не оставляют надежду создать вокруг Китая и России ореол стран-изгоев. Это продолжение той программы, которую они реализуют в Европе», — заключил Гусев.

Ранее в этот день издание Nikkei сообщило о том, что США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам АТЭС в обход России и Китая.

Указывалось, что государства, которые согласились поддержать инициативу, будут обмениваться информацией для развития взаимовыгодных контактов, включая расширение сетей электронной торговли и внедрение совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта. При этом они смогут действовать независимо от других международных объединений.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».